Il Gruppo Consiliare della Lega nel Comune di Verona. Attenzione al grido d'aiuto degli operatori economici veronesi.

“Un’Amministrazione comunale, in questo difficile momento, può solo gestire le criticità – recita il comunicato di Lega – che si riscontrano nella nostra quotidianità. In tale quadro, ci aspettiamo di più dal Governo e ringraziamo i nostri Parlamentari e il governatore di Regione Veneto, Luca Zaia”. L’iniziativa: “Lunedì, 4 maggio, protocolleremo alcune mozioni, affinché vengano prese al vaglio del nostro Sindaco e della Giunta, cui non manca la nostra gratitudine, per quanto stanno facendo, per affrontare l’emergenza Covid-19”. Ancora, nel comunicato: “Ci uniamo e siamo solidali al grido d’aiuto degli operatori

economici, che non potranno riprendere le loro attività, il 4 maggio, attività, in molti casi, prorogate a giugno. Dietro alle serrande chiuse, non ci sono solo numeri economici, ma, anche persone e famiglie, che, con sacrificio e sudore, hanno avviato le loro attività: le imprese veronesi non possono essere lasciate sole, perché le scadenze, le utenze e gli affitti continuano a dovere essere pagati e la risposta a questi costi non può essere banalizzata, con un versamento mensile di 600 euro e, per i più, in difficoltà, costituisce un prestito, da restituire ratealmente, maggiorato degli interessi”. Inutile dirlo, ma utile a sapersi: il settore economico – oggi, nella nota, improvvisa e pesante difficoltà – svolge un ruolo essenziale, con la fornitura e la distribuzione di beni e servizi, che è essenziale, per la vita della società.

Pierantonio Braggio