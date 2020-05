A cura del regista Nicolò Brenzoni, con la partecipazione di Bruno Carmi, ex presidente della Comunità Ebraica veronese, della dott.ssa Valeria Rainoldi e dei rabbini Elia Richetti e Yosef Y. Labi. 

Ne è derivato un ottimo prodotto, atto a meglio fare conoscere la presenza ebraica a Verona e, quindi, il relativo, straordinario, Tempio. Valeria Rainoldi, ha collaborato alla realizzazione dei video, quale autrice del libro, dal titolo: ”Il Ghetto e la Sinagoga di Verona, fra Ottocento e Novecento”, CLEUP Editore, 2006. Le sue ricerche sono, poi, continuate, con un approfondito studio sull'area dell'ex Ghetto e sulla Sinagoga, in occasione del suo recente dottorato, presso l'università di Trento, studio, che merita d’essere pubblicato. Il rabbino Richetti – grande appassionato di canti liturgici ebraici, molti dei quali, ormai, in via di scomparsa, e dei quali, egli, nel video, dà elegante e sapiente prova – è stato Rabbino Capo a Trieste, vice Rabbino Capo a Milano, Rabbino Capo a Venezia ed è, attualmente, responsabile della sinagoga di via Eupili, Milano, essendo, al tempo, Rabbino di riferimento, per Verona. Per prendere visione degli straordinari video, dal titolo “La magnifica Sinagoga di Verona”, due parti, visitare: https://www.telearena.it/videos/4961_verona_segreta/182526/ e https://www.telearena.it/videos/4961_verona_segreta/182774/. Oppure, digitare Telearena Verona segreta, Sinagoga, parte 1 e, poi, quindi, parte 2. Un’importante proposta culturale, grande iniziativa, che permette di conoscere, da vicino, una parte importante del mondo ebraico, che pur essendoci quotidianamente, vicino, non ci è noto, nei suoi migliori contenuti. Osservando i video, avremo modo di apprendere grande storia, in questo caso, storia di Verona, presentata in molto interessanti dettagli, per lo più sconosciuti.

Pierantonio Braggio