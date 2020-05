Corona virus a Verona e nel Veneto al 2-5-2020

Ecco il bollettino odierno. Sono 2727 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona.

53 i casi totali in più rispetto a ieri sera numero in forte aumento, in controtendenza rispetto alle altre province venete. Fonte Regione Veneto.

Il bilancio dei morti, residenti nella provincia scaligera, sale a 421. 3 i decessi che si sono registrati nelle ultime ore.

I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 351.

313 in reparto 38 in terapia intensiva. 10 Borgo Roma, 11 Borgo Trento, 5 Legnago, 4 Negrar, 1 Peschiera 7 Villafranca.

I dimessi veronesi ad ora sono 747 In totale, nella Provincia di Verona, sono 1213 le persone in isolamento domiciliare. Intanto sono saliti a 18244 i casi totali in Veneto. 970 ricoveri in reparto, 108 terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1502 le persone decedute e 2670 i dimessi in Veneto. Le persone attualmente positive in tutto il Veneto sono 7451