Casa di Riposo “Domenico Cardo”, Cologna Veneta, Verona.

Importante opera di sanificazione, quella svolta, qualche sera fa, dai Nuclei Disinfettori del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Verona – come, del resto, precedentemente avvenuto, in altro caso – presso la Casa di Riposo Domenico Cardo di Cologna Veneta, collaborando attivamente, nella lotta con il Corona virus. Su richiesta dell’AULSS 9 Scaligera, Esercito Italiano ha svolto particolareggiata opera di bonifica nelle strutture, che ospitano la Casa di Cura e la Residenza Sanitaria per Anziani (RSA) Hospice, su una superficie di circa 7.000 mq. Gli specialisti Disinfettori dell’Esercito hanno sanificato locali comuni, refettori, palestre di riabilitazione, camere, uffici, sale riunioni e aree ricreative, con una soluzione d’ipoclorito di sodio allo 0,1%, impiegando atomizzatori spalleggiabili, a bassa pressione. Le attività, svolte alla presenza della dott.ssa Federica Boscaro, coordinatrice del Centro, sono iniziate alle ore 19.00, permettendo, in tal modo, agli anziani ospiti, di terminare la consumazione dei pasti e di ridurre al minimo possibili disagi. Ha accolto il personale militare, il presidente della struttura, dott. Mario Facchetti, che ha ringraziato l’Esercito Italiano, per l’importante supporto fornito. Hanno collaborato, con i Militari dei due Comandi veronesi, anche gli operatori della Protezione Civile comunale di Cologna Veneta ed il locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA). Un pratico esempio d’intervento, a favore della comunità, esempio, che conforta e che dimostra grande attenzione per il bene dei cittadini.

Pierantonio Braggio