COMMERCIALISTI: LE NOVITA’ DEI DECRETI SULL’EMERGENZA DA COVID-19

Roma 29 aprile 2020

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Le novità dei decreti sull’emergenza da Covid-19(d.l. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito e d.l. “liquidità” 23/2020). Lo studio, raccoglie le analisi approfondite della categoria sulle novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, con gli ulteriori chiarimenti di prassi pubblicati nelle ultime due settimane.

Dopo una ricognizione generale, vengono esaminate in dettaglio, le misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, quelle a sostegno della liquidità di famiglie e imprese, del lavoro, attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni. Spazio poi alle misure in materia di giustizia, di approvazione dei bilanci di società ed enti, quelle urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica e quelle in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Infine si conclude con una indagine sul potenziamento del servizio sanitario nazionale.

Il documento completo sul sito:(www.fondazionenazionalecommercialisti.it)