LADRI DI LIBERTA' AL GOVERNO, CHE E' INCAPACE di PREVEDERE le mosse da fare e che INSEGUE I FATTI

Un governo nel complesso incapace di valutare una strategia, segue l'onda e spera che qualcuno gli dia retta perchè è il Governo. Non c'è alcuna strategia nell'operato del Governo negli ultimi mesi , d'altronde queso Governo era nato per non applicare le clausole di salvaguardia che erano , udite, udite, li tema del secolo, l'annos coros. Ieri il ministro nella usa audizione al parlamento ha speigato che quelle clausole ora non ci interessano piàù, assorbite dal ben più grave disastro economico indotto dall'operato di questo governo. COme un giocatore di scacchi prevede una o due mosse, se è bravo di più , se bravissimo le studia tutte. Qui il Governo è sempre andato a rimorchio degli eventi, e non per inseguire nel Paese un consenso politico mai avuto o perso da tempo, ma slo per potersi giustificare difronte alla Corte dei Conti, a pararsi da eventuali denunce, a proteggersi da improperi. Si è fidato di tecnici politicizzati e un poco impreparati ad affrontare le scelte mediche partendo dall'ottica politica. Dura quindi pretendere che questi governanti riescano a perseguire il bene dell'Italia e dei suoi cittadini. Fanno fatica a trovare i soldi che promettono sempre in più larga misura. Invitano le banche a mettersi la mano sul cuore per erogare prestiti consoldi che nemmeno le banche hanno. Elemosine, neessarie ma sono cifre anche imponenti ma paragonabili ad elemosine. Il beneficiato spenderò i soldi e poi nulla sarà cambiato. Mancano le riforme strutturali della burocrazia e dello Stato. Il federalismo avrebbe aiutato a gestire meglio la situazione ed a evidenziare chi sa fare da chi dice di saper fare. Questo è emerso inquesti giorni ed è sotto gli occhi ditutti . Va rilanciata l'economia nazionale con un po' di soldi, subito, ma poi, va cambiato l'approccio alle riforme.

Cito un esempio facile che potrebbe essere applicato in centinaia di casi: il ponte a Genova costruito in meno di due anni contro i decenni normalmente per avere ponti che cadevano dopo poche settimane. Spero che si capisca che i soldi servono; aumentare i debiti dello Stato e delle imprese non serve se non si cambia registro, perchè i soldi da soli non bastano