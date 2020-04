COMMERCIALISTI: LE NOVITA’ DEI DECRETI SULL’EMERGENZA DA COVID-19

Dopo una ricognizione generale, vengono esaminate in dettaglio, le misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, quelle a sostegno della liquidità di famiglie e imprese, del lavoro, attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni. Spazio poi alle misure in materia di giustizia, di approvazione dei bilanci di società ed enti, quelle urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica e quelle in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Infine si conclude con una indagine sul potenziamento del servizio sanitario nazionale.

