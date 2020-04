CORONAVIRUS, SBLOCCO IMMEDIATO DEI CANTIERI PER RISOLLEVARE IL VENETO !

La situazione economica è preoccupante. Indebitando ulteriormente le imprese, come proposto, il Paese non si risollevera'. Serve sbloccare immediatamente gli investimenti pubblici e privati. L'edilizia è uno dei settori che può creare velocemente ricchezza, incrementando i posti di lavoro." Valdegamberi propone: di eliminare i balzelli burocratici, ridurre costi e tempi per l'ottenimento di licenze, permessi e concessioni dalla Pubblica Amministrazione. "Questa è la via maestra da seguire. Una riforma a costo zero per mettere in moto il Paese. In questi giorni, in collaborazione con gli ordini professionali e di categoria, ci stiamo attivando per proporre un'iniziativa legislativa regionale per accorciare i tempi della burocrazia." L'edilizia deve ripartire, considerando che 1 euro investito crea un beneficio economico di almeno 3 o 4 volte! L'effetto moltiplicatore è essenziale in questo momento. " Dobbiamo puntare sulla riqualificazione del patrimonio edilizio delle nostre città, ormai obsoleto ed inefficiente. I cantieri devono ripartire subito ed essere ovunque. Servono strumenti rapidi e pratici." Valdegamberi propone: estensione degli strumenti di autocertificazioni in modo da responsabilizzare i professionisti, lasciando al pubblico la sola funzione di controllo. " Dobbiamo agire in maniera eccezionale, per far fronte a questa eccezionale situazione. Se così non fosse non vi sarà nessuna ripartenza. Anzi, al contrario, sarà la burocrazia ad affossare il nostro Paese."