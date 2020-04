GARMONT REGALA MILLE SCARPONI AGLI AGENTI NEWYORKESI

“Sono scarponi militari per gli agenti che operano sulle strade, per l’ordine pubblico e per mille altre attività”, dice Pierangelo Bressan, ceo di Garmont, “ e questo per contribuire al loro benessere e alla loro sicurezza. Siamo onorati di poter collaborare con il Governatore Cuomo e lo Stato di New York per fornire calzature affidabili e confortevole per coloro che sono in prima linea. Durante questo periodo l’obiettivo dell’azienda è di cercare modi per sostenere le persone che lavorano per proteggerci sia negli Stati Uniti che a livello internazionale”. Garmont vicina a tutte le persone che amano il lato attivo della vita, sviluppa prodotti innovativi e di qualità, caratterizzati dalla ricerca tecnologica, per incentivare il percorso di tutti verso i propri obiettivi personali, poiché non è necessario essere straordinari per fare cose straordinarie