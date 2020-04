L’8 maggio1945… Giorno della vittoria degli Alleati, sul nazismo. Tre speciali monete, coniate dall’inglese Pobjoy Mint, per Gibilterra, celebrano l’evento, noto come VE Day, nel suo 75° anniversario (1945-2020).

Il VE Day si celebra, ogni anno, l’8 maggio, nel mondo occidentale, da parte di Australia, Canada, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Nuova Zelanda, gli Alleati del tempo, che, appunto, sconfissero la Wehrmacht, l’esercito di Adolf Hitler, che aveva sottomesso l’Europa. Ricordano tale importante 75° anniversario tre monete, una in cu-ni, da 50 pence, e due pezzi in argento, millesimo 2020, www.pobjoy.com. Caratterizza il pezzo, in cu-ni, sia il suo formato, a sette lati, che la riproduzione, a colori, sullo stesso, delle bandiere degli Stati sopra citati. La vignetta, essendo Gibilterra dipendenza inglese, raffigura Londra e, fra l’altro, la Cattedrale di San Paolo, Westminter, Trafalgar square, the Mall e Buckingham Palace, dove Re Giorgio VI e la regina Elisabetta, accompagnati, da Winston Churchill, s’affaciarono al Palazzo, salutando la folla in festa.

Pierantonio Braggio