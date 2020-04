ARENA: FASE 2? IL TERZIARIO DI MERCATO RISCHIA IL COLLASSO, CHIEDIAMO VERA LIQUIDITA’ E DI RIAPRIRE PRIMA

“Si sta andando avanti a passi troppo brevi e si rischia di penalizzare senza via di ritorno il terziario di mercato ed il turismo, cioè tutte quelle aziende chiuse dall’inizio dell’emergenza. Le date di riapertura, il 18 maggio per i negozi, il primo giugno per i pubblici esercizi, addirittura nessuna previsione per i locali dell’intrattenimento, sono insostenibili. Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro. Solo gli esercenti Fipe-Confcommercio stimano altri 9 miliardi di euro di danni che portano le perdite totali a 34 miliardi dall’inizio della crisi: moriranno oltre 50.000 imprese e 350.000 persone perderanno il loro posto di lavoro”.

“Il decreto liquidità stenta a decollare - prosegue Arena - ora diventa vitale il sostegno finanziario alle aziende con indennizzi a fondo perduto che per adesso non sono ancora stati decisi. Molti dipendenti stanno tuttora aspettando la cassa integrazione mentre i 600 euro dell’Inps, troppo pochi, arrivano ai professionisti dopo un iter assurdo e tortuoso”

Per il presidente di Confcommercio Verona “servono risorse e servono subito a fondo perduto perché il conto alla rovescia è iniziato. Siamo ancora fiduciosi che, sulla strada del confronto dall’incontro che vi sarà ad ore fra il nostro presidente nazionale Sangalli e il premier Conte possa emergere una proposta che consenta di anticipare i tempi della ripartenza per le nostre imprese senza mai perdere di vista la sicurezza delle persone. C’è in gioco il futuro dell’economia italiana e del Paese tutto”.