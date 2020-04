L’Università di Verona propone tour virtuali al “Museo dell’informatica”

Il protrarsi dell’emergenza Coronavirus di questi mesi ha evidenziato e aumentato a dismisura l’aspetto della centralità dell’informatica nella vita quotidiana di tutti noi. Accanto al largo uso delle tecnologie si sviluppa una crescita e un progresso nel campo della ricerca che procedono a velocità superiori rispetto alle nostre capacità di adattamento.

È così che il dipartimento d’Informatica d’ateneo ha attivato un’iniziativa, fruibile per le scuole, in modalità virtuale e gratuita, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, inerente a un percorso guidato all’interno del “Museo dell’informatica”. Previa prenotazione al curatore, Marco Cristanini, l’iniziativa offre anche la possibilità di partecipare a laboratori didattici ad hoc per tutte le età, per diffondere la cultura scientifica tra i giovani.

A questa interessante formula in formato virtuale, un tour della durata di circa 50 minuti, stanno già aderendo con entusiasmo numerose classi: la prima visita si è già tenuta la scorsa settimana, nel pomeriggio del 21 aprile, con una comitiva di 8 studenti della classe 3a Liceo Scienze applicate dell’Istituto Lavinia Mondin di Verona.



Filippo Avesani