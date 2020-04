Un timbro speciale della Deutsche Post ricorda Verona.

Scrive l’Amministrazione comunale della città di Detmold, Renania-Vestfalia, Germania, 80.000 abitanti: “Mit fünf Städtepartnerschaften und einer Städtefreundschaft erfüllt Detmold seinen demokratischen Auftrag für die Friedenssicherung in Europa - Con cinque gemellaggi ed un Patto d’amicizia, Detmold compie la sua missione democratica di consolidamento della pace in Europa”. Tale missione, ha avuto il momento più sentito, quando, il 16 agosto 1990, caduta la triste barriera, che divideva ideologicamente e materialmente, in due, la Germania del tempo, Detmold strinse un gemellaggio, con la Città di Zeitz, appena liberatasi dalla dittatura ed oggi, parte del Land Sassonia-Anhalt. In tal senso, il timbro, volutamente dedicato, a destra, alle Städte Partner 1990-2020 – Città Partner 1990-2020, porta, al centro la scritta, in grande, e su due righe, Z3ITZ DETMOLD, laddove, il 3 di Z3ITZ si combina con la O di Detmold, formando un ideale 30, per indicare i 30 anni, dal 1990, di collaborazione e di amicizia, con l’attuale Zeitz, che, come menzionato, si trovava nella terra governata dalla ex Berlino est. Sopra, fanno da cappello a tale originale scritta, la voce DETMOLD, sotto la quale, appaiono i nomi delle altre cinque Città-Partner: Saint-Omer, Francia – dal 1969; Hasselt, Belgio – dal 1976; Savonlinna, Finlandia – dal 2004; Verona, Italia – dal 2006, ed Oraiokastro, Grecia, dal 2006. Quanto a Verona, si legge, nel Portale ufficiale di Detmold e accanto all’emblema comunale scaligero, a colori: Con la città dell’Italia settentrionale, Verona, è in essere, dal 20 maggio 2006, un Patto d’Amicizia. Vivono, nella città, dalla ricca, antica e medievale architettura, 260.000 cittadini; la famosa Arena di Verona merita d’essere assolutamente visitata. Per la storia: il Patto d’Amicizia, di cultura e di relazioni commerciali, con Verona, fu firmato a Detmold, il 20 maggio 2006; una delegazione del Comune di Detmold fu a Verona, il 23 agosto 2006, e, il 27 marzo 2019, fu ricevuta una scolaresca della Realschule I di Detmold, nel Municipio di Verona. Quanto a Detmold, info@detmold.de, è importante notare che la città si trova nel verde territorio della Foresta di Teutoburgo, in tedesco “Teutoburger Wald” – che ricordiamo di avere visitato, con nostro fratello Paolo – foresta, nella quale, nella seconda metà de IX secolo d.C., tre legioni romane, capeggiate dal generale Publio Quintilio Varo, furono sconfitte dal principe cherusco, di formazione romana, Arminio, in tedesco, Hermann. A seguito di tale pesantissima sconfitta, sfumò il disegno di Roma di fare dei territori germanici, dalla destra del Reno, sino all’Elba, una provincia romana. Ricordano il fatto, nella Foresta di Teutoburgo, una grande statua-monumento ad Erminio ed un Museo. Il timbro in tema, realizzato dalle Poste Tedesche, in occasione degli “Europatage 2020” - Giornate europee 2020, per conto dell’Associazione degli Amici dei Francobolli, Detmold - Detmolder Briefmarkenfreunde, sarà usato per la corrispondenza, in partenza da Detmold, il 9 maggio, nel quadro, appunto, della celebrazione delle Giornate Europee 2020. Ringraziamo, cordialmente, il dr. Horst Schmollinger, Berlino, per averci tempestivamente segnalato l’annullo sopra descritto.

Pierantonio Braggio