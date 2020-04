Capienza ridotta per l’Arena?

Il sindaco di Verona, che è anche presidente della Fondazione Arena, ha annunciato la novità nella consueta conferenza stampa di mezzodì, spiegando che la capienza media del nostro anfiteatro raggiunge i 13.500 e che dovrà essere ridotta sensibilmente per rispettare le distanze di sicurezza. L’amministrazione comunale e tutta Fondazione Arena sono al lavoro costantemente per salvare la stagione e capire quindi come poter disporre gli spettatori. Il tempo stringe: la serata inaugurale è fissata il 13 giugno con il nuovo allestimento di Pagliacci e Cavalleria Rusticana, con la nuova regia di Gabriele Muccino. Secondo le parole recenti del sovrintendente Cecilia Gasdia una decisione sarebbe arrivata ai primi di maggio, e vista l’incombenza e il tempo che la macchina del teatro necessita per la produzione di un’opera (e di tutte le altre in cartellone) tra non molto potremo avere una risposta definitiva sulle sorti del 98^ Festival Lirico.



Filippo Avesani