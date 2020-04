Bambini, asili e nidi in periodi di Coronavirus

Verona – 23 aprile 2020 “Asili di quartiere per venire incontro alle famiglie e aiutare la ripartenza del Paese”. È la proposta che lancia Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, con una lettera rivolta alle ministre dell’Istruzione, Lucia Azzolina, del Lavoro, Nunzia Catalfo, e della Famiglia, Elena Bonetti.

“Molte famiglie – scrive Businarolo – si trovano nelle condizioni di grande e ingestibile disagio per via della impossibilità di gestire i loro figli più piccoli. Quando riapriranno le attività produttive, cosa potranno fare i genitori dei bambini che non andranno a scuola fino a settembre? Chiedo di valutare la possibilità di incentivare la gestione i bambini a piccoli gruppi nei quartieri, con soluzioni del tipo micro-nidi in collaborazione con gli istituti scolastici o servizi del comune”. Secondo Businarolo, tale soluzione, “permetterebbe ai bambini di mantenere un equilibrio sociale, nel quartiere di residenza e in sicurezza inoltre potrebbe far risparmiare allo Stato il bonus babysitter, spesso non sufficiente per un sostegno che copra le reali esigenze di tempo, o eventualmente dirottarlo alla gestione di questi nuovi servizi temporanei”.