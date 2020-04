CORONAVIRUS PER LE AZIENDE: COMUNICAZIONE DI PROSECUZIONE D’ATTIVITA’

Come funziona il portale della Camera di Commercio

Verona, 24 aprile 2020. Comunicazione di prosecuzione dell’attività per le imprese non autorizzate, le domande alla Prefettura vanno presentate on line sul portale https://servizionline.vr.camcom.it/ da lunedì prossimo 27 aprile.

“Il portale – spiega il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - è stato messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Verona, in accordo e in collaborazione con la Prefettura di Verona, e sarà l’unico canale di comunicazione per gli adempimenti correlati alla prosecuzione delle attività produttive. L’intenzione è di velocizzare la comunicazione da parte delle imprese che l’evasione delle pratiche da parte della Prefettura e della Camera di Commercio, in modo da consentire in tempi brevi la verifiche che gli enti devono effettuare”.

La Prefettura, quindi, non riceverà più le domande per mail: le imprese avranno accesso al portale, registrandosi o utilizzando Spid o Cns e poi potranno compilare on line la propria comunicazione.

I moduli a disposizione sono quattro

● MODELLO 1, comunicazione prevista all’art. 2, comma 3 del DPCM 10 aprile

Comunicazione da parte di attività produttive di prosecuzione attività perché funzionale ad imprese o amministrazioni la cui attività è consentita [questa comunicazione era già prevista all’art. 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020];

● MODELLO 2, comunicazione prevista all’art. 2, comma 6 del DPCM 10 aprile

Comunicazione per prosecuzione attività degli impianti a ciclo produttivo continuo [questa comunicazione era già prevista all’art. 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020];

● MODELLO 3, comunicazione prevista all’art. 2, comma 7 del DPCM 10 aprile

Comunicazione di prosecuzione attività industria dell’aerospazio, della difesa, attività strategiche per l’economia nazionale [questa fattispecie era subordinata ad autorizzazione dall’art. 1 comma 1, lett. h) del DPCM 22 marzo 2020];

● MODELLO 4, comunicazione prevista art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile

Il comma 12 prevede che “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per”:

○ svolgimento di attività di vigilanza;

○ svolgimento di attività conservative e di manutenzione;

○ svolgimento di attività inerente la gestione dei pagamenti;

○ svolgimento di attività di pulizia e sanificazione;

○ spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;

○ ricezione in magazzino di beni e forniture.

La comunicazione da inviare attraverso il portale potrà essere firmata in forma autografa oppure firmata digitalmente con modalità cades o pades.

Una volta inviata la comunicazione al portale, si riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuto invio all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione (per chi si è registrato con userid e password) o all’indirizzo e-mail indicato in fase di ottenimento delle credenziali SPID o CNS per chi ha svolto la fase di autenticazione attraverso SPID o CNS. Inoltre nell’area “stato della richiesta inviata” del portale, l’impresa vedrà lo stato della domanda.

La Camera di Commercio di Verona mette a disposizione il seguente indirizzo e-mail per le eventuali problematiche di accesso alla procedura: registroimprese@vr.camcom.it, mentre per tutte le altre informazioni è possibile scrivere a: prefetto.pref_verona@interno.it specificando nell’oggetto della e-mail “Richiesta chiarimenti attività produttive”.

Sono fatte salve e non dovranno quindi essere ripresentate, le comunicazioni inviate alla Prefettura fino al 26 aprile 2020.