Edilizia scolastica. Businarolo, circa 25 milioni per il Veneto

Verona, 23 apr. – “Sono circa 25 milioni (24.645.601,52) gli euro destinati all’edilizia scolastica per il Veneto, su un ammontare di 320. Le Regioni avranno tempo fino al prossimo 29 Maggio per inviare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare. Si tratta di una buona notizia, frutto dell’impegno del ministro Azzolina, intrapreso già durante il suo precedente mandato di sottosegretaria al Miur. Ora ci auguriamo un monitoraggio attento e scrupoloso da parte delle istituzioni locali e, in un prossimo futuro, edifici scolastici migliori del nostro territorio”. Così Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio e deputata M5S.