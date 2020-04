CORONAVIRUS IN VENTO E A VERONA NUMERI ANCORA NOTEVOLI.

Ecco il bollettino oggi in risalita purtroppo.



Sono 3021 le persone attualmente positive in tutta la Provincia di Verona.



176 i casi totali in più rispetto al ieri.

Fonte Regione Veneto nel report di questa mattina.



Il bilancio dei morti sale a 332.

3 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 435

392 in reparto



43 in terapia intensiva. 10 Borgo Roma,

11 Borgo Trento,

7 Legnago,

6 Negrar

8 Villafranca.



I dimessi veronesi ad ora sono 618.



In totale, nella Provincia di Verona, sono 1488 le persone in isolamento domiciliare.



Intanto sono saliti a 17229 i casi totali in Veneto.

1159 ricoveri in reparto, più 130 pazienti in terapia intensiva.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1244 le persone decedute.

2372 i dimessi in Veneto.