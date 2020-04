25 Aprile il giorno di San Marco

Quest'anno le celebrazioni sono in forma ridotta ed anche così sono scoppiate le polemiche: Questa festa della Liberazione non riesce a trovare pace perchè risulta ancora troppo divisiva nonostante siano passati 75 anni. Invece la Celebrazione di San Marco è viva e sentita da tantissimi veneti che guardano idealmente al loro santo Patrono, SAN MARCO Evangelista, come taumaturgo perchè li aiuti ad affrontare con dignità ancora questa dura prova a cui il virus importato dalla CINA ci ha sottoposto. Domani molte iniziative ricorderanno questo Patrono, magari in sordina per non disturbare la festa prevalente. E' giusto ricordare tutti i partigiani, in specie quelli della Brigata Osoppo, che hanno lasciato la vita per la llibertà schiacciati dal gioco della dittatura. Ma per i veneti c'è anceh il ricordo tutt'ora vivo della grande Venezia. Ed a llora evviva san Marco che non è di destra ne di sinistra, ma rappresenta una fede che dovrebbe unire tutti coloro che vivolo e lavorano in questo Veneto, ancora forte e ricco di cultura e tradizioni che offre libertà e dignità a tutti quelli che ci vivono, anche ai credenti di fede mussulmana che iniziano oggi il periodo sacro del Ramadan. Le nostre tradizioni culturali, di lavoro, tecniche, sono i nostri giacimenti dove trarre rispetto e lavoro e ricchezza per tutti coloro che vivono in questa terra, sono tesori che molti copiano ma che nessuno riesce a rubare e di cui potremmo andar sempre fieri.