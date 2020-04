Da Regione Veneto. Dalle ore 15,00 del 24 aprile, permessa la riapertura di varie. importanti attività produttive.

Da oggi, è possibile la vendita di cibo, da asporto, per ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie e gelaterie. Riaperte anche fiorerie e cartolerie, nel totale e scrupoloso rispetto delle disposizioni di protezione e sicurezza. Sono parti di economia, che si rimettono in moto, che provano a trovare ristoro, con questa nuova ordinanza. Ringrazio il Presidente, per aver volto grande attenzione e sensibilità a queste richieste, che gli ho posto, dopo essermi confrontato con tutte le categorie produttive, in un dialogo, che, in questo periodo emergenziale, si è dimostrato sempre più produttivo”. Ci auguriamo che si tratti di un primo passo, verso una pur difficile normalità, che, speriamo, possa essere l’inizio di una positiva ripresa economica e di conservazione di posti di lavoro.

Pierantonio Braggio