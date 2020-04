CORONAVIRUS. FESTA DEL 25 APRILE. CERIMONIA IN DIRETTA WEB CAM E DEPOSIZIONE DI 51 CORONE. SBOARINA: “ASSURDI IL PRESENZIALISMO E LE DEROGHE AD HOC”

“Richiamo tutta la cittadinanza al senso di responsabilità. Per le distanze sociali e libertà individuali, fino al 3 maggio, dobbiamo continuare a rispettare i provvedimenti ministeriali in vigore e quindi, al di là della passeggiata attorno alla propria abitazione, rimanere a casa”. Un appello quello lanciato questa mattina dal sindaco Federico Sboarina, durante la consueta diretta streaming, motivato dai dati dei controlli delle Forze dell’Ordine. Solo ieri, sono state 371 le persone controllate, delle quali ben 13 sanzionate per mancato rispetto al decreto ministeriale e 2 per altri reati; 172 le attività ispezionate, 2 i titolari multati. “Negli ultimi giorni abbiamo verificato un crescendo delle violazioni – ha proseguito il sindaco -. Ci sono tanti cittadini che rispettano decreti e ordinanze, facendo sacrifici importanti, ma cresce anche il numero delle persone che pensano di essere libere. Mentre fino alla scorsa settimana, a fronte di centinaia di controlli giornalieri, le sanzioni erano zero o comunque si potevano contare su una mano, ieri il numero è salito. Ecco perché sono necessari i controlli, soprattutto nei giorni di festa. Spero sia il penultimo appello che faccio, seguirà probabilmente quello del primo maggio”.





Festa nazionale. Domani, sabato 25 aprile, ricorre il 75° anniversario della Liberazione. Come disposto dal governo, le classiche cerimonie sono state sospese. Alle ore 10, il sindaco deporrà una corona al monumento ai caduti di tutte le guerre, in piazza Bra, subito dopo il prefetto ripeterà il gesto davanti al monumento al partigiano. Tutti potranno seguire il breve momento celebrativo collegandosi alla webcam comunale, attraverso il portale www.comune.verona.it, dove, nel pomeriggio, saranno pubblicate anche le riprese video delle deposizioni. Un modo per coinvolgere la cittadinanza e consentire a tutti di partecipare, anche se a distanza. Tra oggi e domani, ulteriori 50 corone verranno collocate dal Comune davanti a targhe e monumenti cittadini che ricordano la Liberazione del 1945, tra cui quella alla memoria di Rita Rosani, innanzi la sinagoga. Come indicato dall’ultima circolare del Ministero dell’Interno, e avvallato oggi dal comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, domani mattina alla deposizione in piazza Bra sarà presente anche un rappresentante delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni partigiane, mentre ad inizio settimana era stata prevista solo la partecipazione di sindaco e Prefetto. Anche il Comitato unitario per la difesa delle istituzioni democratiche, convocato inizialmente dal Comune il 25 febbraio scorso proprio per organizzare la festa della Liberazione, è stato successivamente sospeso viste le comunicazioni del governo.





“Come tutte le altre cose, in questo periodo di emergenza, anche la festa nazionale del 25 aprile non sarà la stessa di tutti gli anni. Per evitare gli assembramenti, il governo ha disposto che non si tengano le cerimonie, ci sarà comunque la deposizione delle corone. Personalmente, trovo inaccettabile e assurdo che, ad emergenza ancora in corso, siano state fatte deroghe ad hoc – ha sottolineato Sboarina -. Da molte settimane non si permette ai familiari di vedere i propri defunti perché sono state sospese le cerimonie funebri e religiose, mentre domani si allarga la partecipazione. In questo momento, il presenzialismo di qualcuno stride di fronte alle rinunce di chi ha perso genitori e parenti senza poterli vedere. Penso alla telefonata toccante che ho ricevuto da Bergamo di una persona che, con il numero della bara, cercava di rintracciare la salma del parente e capire dove era stata cremata. Un dolore straziante che merita più riguardo. C'è chi può commemorare e chi invece no. La deposizione della corona da parte del prefetto, rappresentante dello Stato, e del sindaco, a nome di tutta la città, era sufficiente per ricordare e fare memoria, nel rispetto della sofferenza altrui e degli sforzi di chi è chiuso in casa da quasi due mesi. Invece, probabilmente, ci sono state pressioni se, come è successo, sono state cambiate le decisioni. Andava salvaguardata la festa nazionale, ma senza farne un’eccezione al divieto di partecipazione alle cerimonie”.