Il bilancio 2019 di Fondazione Cattolica Assicurazioni, Verona. Oltre 3 mln di euro, a realtà e a imprese sociali. Fra il 2017 e il 2019, erogati 8.627.316.-€.

I progetti, promossi dalla Fondazione Cattolica, hanno raggiunto oltre 300.000 beneficiari e coinvolto ben 2.062 enti. Nel triennio 2017-19, l’Ente è passato dalla semplice erogazione di fondi, al sostegno di progetti d’intrapresa sociale, con stanziamenti, passati dal 41% del 2017, al 49% del 2019, rispetto al totale. In tale triennio, l’Ente ha sostenuto 1.382 interventi, erogando 8.627.316 euro. Sono state inserite, nel mondo del lavoro, 1.103 persone, per un totale di 1.366.669 ore lavorate, mentre 46.668 volontari hanno donato 3.196.022 ore, essendo stati raggiunti 736.839 beneficiari e coinvolti 5.962 Enti. «È un bilancio, che ci rende orgogliosi – ha commentato il Presidente Paolo Bedoni – e che stimola ulteriori e profonde riflessioni, per affrontare i cambiamenti, che l’emergenza Covid-19 determinerà, nelle nostre comunità. Sono sfide, che la Fondazione è pronta a intraprendere, con la consapevolezza della propria storia, dei propri valori e di quel capitale umano, che anima la nostra azione. Dietro a ogni numero di questo bilancio, vi sono i tanti destinatari, che hanno beneficiato dei servizi messi a disposizione, attraverso la Fondazione, ma anche quell’esercito di volontari straordinari, che quotidianamente s’impegna a dare il proprio contributo al Bene comune. Per affrontare il futuro, occorrerà maggiore solidarietà, da parte di tutti e rinnovato spirito di collaborazione, tra istituzioni. Fondazione Cattolica s’impegnerà, con concretezza, in questa direzione, per continuare ad accompagnare la crescita dei territori, in cui opera». «Il 2019 di Fondazione Cattolica è stato un anno davvero intenso – ha aggiunto il segretario generale di Fondazione Cattolica, Adriano Tomba –. L’attività si è estesa ulteriormente, lungo la penisola, permettendoci di essere presenti, su molti territori e incontrare altri enti non profit. Attività, che permettono di conoscere persone, con le quali il confronto è sempre arricchente, imparando dai successi, ma, anche dalle difficoltà di chi ha cercato percorsi nuovi, per rispondere ai bisogni sociali, osservandone le ricadute. È anche per questo, che dedichiamo tempo alla misurazione dell’impatto sociale di ogni progetto. In futuro, dovremo sempre più fare i conti con il limite dei mezzi disponibili, di fronte alle dimensioni dei disagi, che la pandemia sta facendo crescere. Aumentare il patrimonio di relazioni e di soluzioni sperimentate è il contributo, che la Fondazione offre, per affrontare una lotta, altrimenti impari». Grande lavoro, quindi, quello di Fondazione Cattolica, Verona, che incide profondamente nel tessuto sociale, non solo assistendo, ma, soprattutto, contribuendo incisivamente a creare economia, lavoro e, quindi, benessere e dignità della persona.

Pierantonio Braggio