Museo Nazionale Archeologico di Verona protagonista sul canale YouTube del Mibact

Un suggestivo racconto digitale per immagini ideato da Federica Gonzato del Museo Nazionale Archeologico di Verona nell’ex caserma asburgica di San Tomaso volto a raccontare il ricco percorso espositivo dedicato alle principali epoche della preistoria e protostoria del territorio veronese, dal Paleolitico con la famosa pietra dipinta nota come “Lo Sciamano” che ricorre più volte nel video fino ai siti palafitticoli dell’età del bronzo del veronese. Un’occasione unica per rendere accessibile non solo ciò che il pubblico può abitualmente vedere, ma anche tutto il “dietro le quinte” con tutte le professionalità che si occupano di conservazione, restauro, promozione. Tutte le iniziative in atto vengono promosse attraverso le pagine social e il sito internet del ministero dei beni culturali.





Filippo Avesani