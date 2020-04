BOTTEGA POTENZIA LE PROPRIE SEDI PRODUTTIVE

Oltre all’allargamento dell’area produttiva della sede di Godega di Sant’Urbano ha anche avviato, come da programma, i lavori di potenziamento delle linee di imbottigliamento degli spumanti, sostituendo la gabbiettatrice della linea 2 mentre quella precedente, ancora in ottimo stato, andrà a costituire parte integrante della nuova linea 3 che avrebbe dovuto essere operativa a giorni ma che per ovvi motivi sarà pronta a settembre. Novità anche nella nuova cantina di Valgatara, nel veronese, che ora dispone di cinque nuove cisterne in acciaio, installate la settimana scorsa nel pieno rispetto del piano di potenziamento della struttura. Non dimentichiamo che Bottega spa ha da pochissime settimane acquisito la Domus Vitae di Montalcino che ha porta to l’azienda s disporre di 5 siti produttivi e logistici, da Godega Sant’Urbano a Vittorio Veneto, da Fontanafredda a Valgatara, a Montalcino, nel senese.