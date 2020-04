CORONAVIRUS. FASE 2, COLDIRETTI VERONA: FATTORIE DIDATTICHE IN SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI

“Se si potrà operare secondo nuove ordinanze all’aperto, nei cortili o sull’aia rispettando tutte le precauzioni di sicurezza, – evidenzia Chiara Recchia, responsabile provinciale di Donne Impresa – apriremo nuovamente i cancelli delle aziende per accogliere i bambini adeguandoci alle regole e prescrizioni. Nel frattempo abbiamo già convertito le nostre sale riunioni attrezzate e gli spazi verdi aziendali in aule virtuali e class room per lezioni on line ad esempio sulle stagioni o giochi didattici. Si tratta di soluzioni che il contesto generale ha imposto e che il dinamismo del settore ha interpretato secondo le possibilità aziendali”.

Già alcune famiglie veronesi hanno chiesto informazioni allea cinquantina di fattorie didattiche del territorio. Il problema è reale: quando i genitori riprenderanno il lavoro, con i nonni in isolamento per protezione, chi accudirà i bambini?

“La vocazione alla didattica e al sociale dell’agricoltura – aggiunge Chiara Recchia – è un servizio impagabile se si considera il valore aggiunto offerto dalle famiglie contadine che oltre alla predisposizione naturale aggiungono capacità professionali e abilità teorico pratiche. Queste realtà sono strategiche per la ripresa della normalità e rappresentano un valido supporto alle famiglie. La cancellazione di stage, settimane verdi e centri estivi, gite e visite guidate hanno comportato al settore perdite per milioni di euro, ma gli operatori sono già pronti a dare risposte alla società in termini di sicurezza e di qualità della vita. Dopo un lungo periodo chiusi in casa, il contatto con la natura sarà un toccasana per le nuove generazioni che possono trovano nella campagna un’offerta ricreativa continua e spontanea”.