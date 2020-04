Valdegamberi e corona virus: l'amicizia con la gente serba ora ci premia. Intanto la commissione Attività Produttive sollecita la riapertura a "basso rischio"

Giovedì 23 Aprile 2020 arriveranno a Padova gli aiuti inviati dagli amici della città serba di Cacak. Il Consigliere Regionale Stefano Valdegamberi, promotore di un progetto con un centro d'infanzia di Cacak, riceverà 3 respiratori, 5.000 mascherine e 500 visiere.



Le relazioni e le amicizie non si improvvisano e si dimostrano fondamentali nei momenti di necessità. L'emergenza Coronavirus, che il nostro Paese sta vivendo, ha colpito profondamente anche la comunità serba di Cacak. A 100 Chilometri da Balgrado in molti fanno il tifo per il Veneto. Merito della stretta amicizia che lega Stefano Valdegamberi, Consigliere Regione Veneto, a questa terra.

Lo scorso dicembre Valdegamberi aveva fatto visita alla Scuola Materna "Gimnazion" di questa cittadina. Gli alunni infatti, grazie all'impegno di Valdegamberi avevano concluso un progetto finalizzato alla conoscenza del Veneto. Attraverso disegni, percorsi didattici, giochi e poesie le bambine ed i bambini di Cacak, nel corso dell'anno scolastico, avevano avuto la possibilità di conoscere la nostra terra.

Per suggellare questo "sodalizio" di vicinanza ed amicizia ci fu anche un alza bandiera serbo - veneto.

Gli amici serbi non si sono dimenticati di noi e grazie a Milo Nestorovic e la moglie Vesna, titolari del centro per l'infanzia e per anni cittadini veneti, è partita una vera e propria gara di solidarietà. i bambini serbi hanno voluto raccogliere 2 mascherine ciascuno da donare ai bambini veneti. Grazie al loro entusiasmo si sono uniti benefattori privati ed un rappresentante della ditta Auto Cacak Comerce Iveco. Milo Nestorivic, non ha esitato a contattare l'amico Valdegamberi, e ha continuato imperterrito a sensibilizzare l'opinione pubblica affinché la Serbia si attivasse ad aiutare il popolo veneto.



Al suo appello ha risposto, in forma privata, anche il Presidente Serbo Aleksandar Vucic donando 3 respiratori. A lui si è unito il Parco delle Scienze Tecnologiche di Cacak.

Sarà lo stesso Milo Nestorovic a consegnare Giovedì 23 Aprile all'amico Stefano Valdegamberi quanto raccolto. Le 5000 mascherine e le 500 visiere arriveranno sullo scuolabus guidato dallo stesso Milo. Seguirà tra una settima un secondo viaggio con ulteriore materiale raccolto.

" E' davvero emozionante vedere che questa comunità si è prodigata per aiutare la gente della nostra regione. e' un gesto di solidarietà di cui il Veneto non si dimenticherà: in futuro mi piacerebbe poter invitare a Venezia tutti questi bambini e, sicuramente, il Presidente Luca Zaia, avrà il piacere di ringraziarli personalmente." Spiega il Consigliere Regionale Stefano Valdegamberi. " Il cuore che avevo visto disegnato sulle loro magliette e al centro della bandiera veneta e serba si è dimostrato vero e pulsante con questa loro iniziativa. Davanti a tale generosità non abbiamo per esprimere in nostro grazie."

Un ponte si solidarietà che legherà indissolubilmente due popoli. Un gesto di grande amicizia che il Veneto non dimenticherà.

Ringraziamenti a : Milo e Vesna Nestorovic e i bambini dell’asilo Gimnazion, PS Feshion design, Iveco Auto Cacak Comerce di Mile Kostic – Kole, Devic Alexandar Sasa, Mirko Pesic, direttore del Parco delle scienze Tecnologiche di Cacak.