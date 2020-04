CI rubano la vita, la libertà ed i risparmi e noi dimentichiamo tutto!

Siamo in tempo di PANDEMIA, e senza una legge che regoli la vita sociale ci pensano i DPCM del nostro Governo. La democrazia si dice che si basi sulla regola della rappresentanza, i cittadini votano sulla base di un programma e poi il parlamentare, che non ha giustamente vincolo di mandato, fa il meglio che può. Il fatto è che " il meglio che può" spesso è poco e male. Certo, poco e male sono opinioni. Ma i morti non lo sono, la perdita di centinaia di miliardi che non verranno restituiti, non è un'opinione. Allora, un po' di errori o incapacità si possono accettare, ma la distruzione di realtà e di sogni no! Questi signori che sono stai eletti per fare del parlamento la casa della democrazia, hanno fatto votare un decreto in poche ore, con la fiducia, per poter dare dei soldi in deroga senza una reale possibilità di discutere. Siamo in emergenza, portiam pazienza, ma se l'Europa dai mille cavilli lontana dalle genti e dal sogno che gli europei coltivavano, riesce anegare anche il suo sogno simao finiti. Negli ultimi anni del secolo scorso si sognava di una terra libera, solidale. Una terra dove il Paese vicino, stufo di fare la guerra al confinante, si metteva d'accordo, cedeva un po' della sua sovranità e ricchezza ( e l'Italia lo ha sempre fatto), aiutava i paesi deboli e poco democratici ad avere standar sociali accettabili. Ora questo pare tutto caduto. Ricordiamoci quando andremo a votare non solo seguendo l'ideologia ma per salvare quel che resta di un sogno rima che ci depredino di tutto.