Riaprono i Mercati a km zero, a Verona. Da giovedì 23 aprile, all’ex Arsenale, Campagna Amica e Coldiretti Verona.

I mercati non apriranno, il 25 aprile, il 1° maggio e, ovviamente, le domeniche. Personale di Coldiretti regolamenterà l’ingresso ai mercati, in fatto di rispetto delle norme di sicurezza. Tutti gli operatori e i consumatori dovranno essere dotati di mascherine e di guanti.

“La riapertura dei mercati a km zero rappresenta un inizio di ritorno alla normalità – precisa Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura, che gestisce i mercati a km zero – nell’assoluto rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, previste dalla normativa, in vigore, per garantire la sicurezza, sia degli operatori, che dei consumatori. Dalla chiusura avvenuta lo scorso 12 marzo, le aziende agricole hanno continuato a produrre riorganizzando il proprio lavoro, con la consegna della spesa a domicilio. Ci auguriamo di poter riaprire, nei tempi previsti dalle Amministrazioni Comunali, gli oltre 20 mercati, presenti nella provincia veronese”. Una bella notizia, per i consumatori e per l’agricoltura veronese, i cui prodotti, con la loro freschezza, con la loro qualità e con i loro colori, saranno motivo importante, per iniziare a dimenticare i momenti bùi, procuratici dal pestifero virus.

Pierantonio Braggio