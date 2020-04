Esercito Italiano e Polizia di Stato: collaborazione contro il Corona virus. Sanificazioni effettuate presso Uffici pubblici e presidi delle Forze dell’Ordine.

Sabato 18 aprile, la bonifica e stata eseguita in numerosi uffici, spazi comuni interni ed esterni e diversi locali tecnici della Questura veronese. Presso la Casa Circondariale di Verona-Montorio, quindi, si è provveduto, impiegando pompe spalleggiate a bassa pressione, in grado di trattare spazi interni, mediante la nebulizzazione di una soluzione attiva, sul virus SARS-CoV-2, a base d’ipoclorito di sodio allo 0,1%. L’attività, svolta dal Nucleo Disinfettori si aggiunge alle numerose capacità e molteplici competenze, che l’Esercito Italiano ha reso e continuerà a rendere, per la tutela della salute pubblica, nel quadro della consolidata sinergia, tra le Istituzioni dello Stato, impegnate, quotidianamente e congiuntamente, nella lotta contro la diffusione del virus. Nel caso descritto, la stretta sinergia operativa, tra Esercito Italiano e Polizia di Stato è di fondamentale importanza, in questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese: uomini e donne in divisa, offrono incondizionata, competente disponibilità ai Cittadini e alla Comunità intera, nella ferma speranza di potere superare definitivamente la pandemia in corso e le relative conseguenze.

Pierantonio Braggio