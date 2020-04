Video-lezioni di Coldiretti Verona e Veneto, per agricoltori. Formazione, nel quadro del Programma di Sviluppo rurale.

L’iniziativa interessa sessantaduemila mila imprese agricole venete, sia in fatto d’aggiornamento, che d’istruzione. “La contingenza, specie con la possibilità data la scorsa settimana dalla Regione del Veneto per il riavvio della misura di formazione del Programma di Sviluppo Rurale, ha imposto un’accelerazione della proposta, che sta trovando consenso presso gli operatori, cui è rivolta” – precisa Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona e Veneto. Egli aggiunge, quindi: “Le nuove modalità condurranno certamente a nuove soluzioni, per i soggetti interessati alla costruzione della conoscenza, sia sul fronte di chi la propone, sia da parte di coloro, che la richiedono. Ciò gioverà a tutti, anche quando si arriverà all’auspicata normalizzazione delle condizioni operative”. Anche l’agricoltura ha bisogno di cultura, per essere aggiornata e moderna, cultura, che l’informatica è in grado di dare in modo innovativo, corretto e completo.

Pierantonio Braggio