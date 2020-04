I Rotary di Verona e provincia, nella lotta al virus. Raccolti 650.000.- €, dei quali, 160.000.- €, dagli undici Club di Verona.

Lo spirito di solidarietà e d’abnegazione dei Rotariani ha permesso l’acquisto di 1 ecografo portatile; di 10 monitor multiparametrici; di 1 broncoscopio; di 25 caschi C-pap, per ogni Ospedale del territorio, con area Covid; di 6 I pad, con scheda SIM, che consentono ai pazienti di comunicare con le famiglie – donati agli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar; dispenser, per la sanificazione delle mani, nella Casa di Riposo di Villafranca, e presidi di sicurezza, per diverse strutture della provincia. Esemplare anche l’impegno dei giovani del Rotaract, con la raccolta, per la Rete Emporio della Solidarietà, a sostegno di situazioni di bisogno. Quindi, è stato attivato un Global Grant, d’oltre 300.000.- €, per l’acquisto di 18 ecografi portatili moderni, per ospedali hub di tutto il Triveneto. Tale progetto è stato approvato dalla Rotary Foundation, nell’arco di poche ore, anche con l’appoggio dei Distretti di Israele, Belgio e Russia. “Il nostro pensiero e ringraziamento va, prima di tutto - afferma il governatore Massimo Ballotta - ai tanti Rotariani, che continuano ad impegnarsi, in prima linea, e non mi riferisco solo al Personale sanitario, ma anche ai Soci, membri delle Forze dell’Ordine e delle Forze armate, ai Volontari della Croce Rossa, agli Insegnanti di ogni ordine e grado, agli Imprenditori e ai tanti Professionisti, che giornalmente contribuiscono ad attutire il peso di questa situazione". Grande slancio di alta solidarietà, che non solo, aiuta, ma, anche, conforta, in un momento difficile, per Verona e l’Italia, momento che, ci auguriamo, venga al più presto superato. La solidarietà aiuta a vivere, ma, anche a sperare.

Pierantonio Braggio