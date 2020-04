Protezione Civile: quattro nuovi mezzi per l'emergenza Covid-19

Due mezzi serviranno alle squadre specializzate di protezione civile per trasportare il materiale e gli strumenti per la sanificazione degli ambienti, utilizzati soprattutto per le tensostrutture installate davanti ai nosocomi di Verona e provincia.

Gli altri due veicoli saranno adibiti al trasporto, dagli appartamenti di Ca' di David messi a disposizione da Ater Verona ad alcune strutture ospedaliere e case di riposo, del personale sanitario aggiunto per l'emergenza Covid-19.

Alla consegna, presso la sede di Volkswagen Group Italia, erano presenti il consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile, Albertina Bighelli e il presidente di Ater Verona, Damiano Buffo.