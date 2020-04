Mascherine anti covid 19. Una novità a dimostrazione della creatività delle aziende veronesi

In questo periodo di grande paura per il futuro, come più volte sottolineato da tanti vogliamo lanciare anche noi

il nostro messaggio di speranza.

Pensando ai bambini e ai ragazzi, abbiamo trasformato le nostre t-shirt e i nostri tessuti in copri-mascherine che

al sole cambiano colore; già da qualche anno siamo sul mercato con il brand Solhelios grazie ai nostri

inchiostri fotocromatici certificati e a norma con tutte le normative vigenti: t-shirt, felpe, scarpe, ricami che

all’esposizione dei raggi UV cambiano colore.

E allora ci siamo detti: ma perché non proviamo a trasformare i nostri materiali in copri-mascherine di speranza,

con il messaggio: #torneremoalsole?

L’effetto è immediato e assolutamente spettacolare, le mascherine vengono prodotte da delle sarte italiane e il

tutto è assolutamente made in Italy