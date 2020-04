La trilogia gotica del regista veronese Luca Caserta disponibile online

Anche la casa di produzione scaligera Nuove Officine Cinematografiche ha scelto di aderire alle iniziative sorte un po' ovunque nel mondo per portare intrattenimento alle persone costrette a casa dalla quarantena imposta dall'epidemia di Coronavirus, rendendo disponibile gratuitamente sul proprio canale YouTube per un periodo di tempo limitato (fino al 4 maggio) la trilogia gotica "Lo specchio e il suo doppio" del regista veronese Luca Caserta, composta dai cortometraggi "Dentro lo specchio", "Dal profondo" e "L'altra faccia della Luna", quest'ultimo finora mai pubblicato online. I film, presentati con successo a numerosi Festival nazionali e internazionali (Festival di Cannes, Premi David di Donatello, European Short Film Festival di Berlino, Miami Independent Film Festival, Los Angeles CineFest, Festival di Clermont-Ferrand, Hollywood Screenings Film Festival…) e vincitori di vari premi, tra cui la Menzione d'Onore al Canada's World International Film Festival per "L'altra faccia della Luna", sono incentrati sull'analisi del lato più oscuro dell'animo umano e su ciò che si nasconde dietro le apparenze. Intrisi di atmosfere gotiche e neo-noir affascinanti e ricchi di simbolismi da scoprire e decodificare celati nelle inquadrature, sviluppano una narrazione che si stratifica su più piani di lettura, utilizzando il genere come raffinata metafora per trattare tematiche profonde, come appunto suggerisce nel titolo "Dal profondo", il capitolo centrale e più cupo della trilogia, distribuito ufficialmente dalla società statunitense IndiePix Films.

"Si tratta di film" dichiara Luca Caserta "a cui sono molto legato, perché mi hanno dato tantissimo sia sotto il profilo artistico che professionale. Credo che per un regista ogni film sia un viaggio alla scoperta di se stessi in relazione al mondo che ci circonda. Spero che la loro visione possa portare alle persone un po' di distrazione dal difficile periodo che stiamo affrontando".

La pubblicazione in via eccezionale sul canale YouTube di Nuove Officine Cinematografiche (al link https://youtu.be/JiwZak7ZCIM) è quindi un'occasione da non lasciarsi sfuggire per poter vedere integralmente la trilogia del regista e autore teatrale e cinematografico veronese, cosa finora possibile solo in festival, rassegne ed eventi dedicati.