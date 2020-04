FONDAZIONE JUST ITALIA riconferma il sostegno alla Ricerca Italiana con il suo Progetto Nazionale annuale Al via la prima Banca Italiana di Farmaci cellulari per bambini malati di tumore

“Crediamo nella Ricerca”. Lo ha dichiarato e testimoniato per anni Fondazione Just Italia (Onlus che fa capo all’omonima azienda di Verona che distribuisce cosmetici svizzeri tramite i 25.000 incaricati alla vendita diretta a domicilio), sostenendo, in quasi 12 anni, progetti di ricerca medico-scientifica per circa 3,7 milioni di Euro. E lo riconferma con forza ora, nel momento in cui il Paese, travolto dall’emergenza sanitaria legata a Covid-19, affida le proprie speranze e il proprio futuro proprio alla Ricerca. È infatti al via il Progetto Nazionale 2020 di Fondazione Just Italia per la realizzazione della prima Banca di Farmaci cellulari per bambini malati di tumore a fianco di una prestigiosa Istituzione scientifica come il Policlinico San Matteo di Pavia.

Il Progetto, che Fondazione Just Italia sosterrà con 300mila Euro e che ha emblematicamente denominato “Pronti al tuo Fianco”, è stato messo a punto da Fondazione Soleterre e verrà sviluppato, operativamente, dai ricercatori della Oncoematologia Pediatrica del San Matteo.

Vediamo di cosa si tratta. Per molti bambini affetti da neoplasia l’unica terapia possibile è, spesso, rappresentata dal trapianto di cellule staminali, tratte dal paziente stesso oppure da un donatore esterno. Purtroppo, anche una terapia così avanzata può comportare rischi elevati. Per scongiurare il rigetto, infatti, le difese immunitarie del bambino vengono ridotte o, addirittura, azzerate, esponendo i piccoli pazienti al rischio di infezioni virali, pericolose quanto la malattia stessa.

La scienza e la Ricerca medica hanno però individuato nei farmaci cellulari, realizzati con cellule del paziente o del donatore appositamente “riprogrammate” in laboratorio, una terapia di concreta efficacia per prevenire e contrastare le infezioni. La criticità su questo fronte è rappresentata però dal tempo necessario alla produzione dei farmaci (da 20 giorni a un mese), un’attesa a volte troppo lunga per i piccoli pazienti.

Da qui, il Progetto che Fondazione Just Italia sostiene nel 2020 e che è stato messo a punto da Fondazione Soleterre in collaborazione con il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Il Progetto prevede la creazione in Italia (sul modello di una analoga realtà

statunitense ) della prima Banca di Farmaci Cellulari, affinché questi siano sempre disponibili e in grado di soddisfare tempestivamente tutte le richieste da parte dei Centri di Trapianto.

Il partner clinico del progetto, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e, nello specifico, il Reparto di Oncoematologia Pediatrica, è un’eccellenza riconosciuta dal mondo scientifico, con 60 bambini e adolescenti presi in carico ogni anno, 50 trapianti di cellule staminali l’anno, oltre 1800 trapianti realizzati fino ad ora. La struttura dispone, inoltre, di una Cell Factory per lo sviluppo di farmaci cellulari, con un servizio per il Sistema sanitario unico nel nostro Paese.

L’organizzazione che si è aggiudicata il supporto di 300mila euro di Fondazione Just Italia è Fondazione Soleterre che ha sede a Opera, nei pressi di Milano, attiva dal 2002 nello sviluppo di progetti sanitari in Italia e all’estero. Dal 2012, inoltre, Soleterre ha stabilito una collaborazione permanente con il reparto di Oncoematologia Pediatrica del San Matteo di Pavia, partnership da cui è nato il progetto selezionato da Fondazione Just Italia.

Il San Matteo dispone già dell’autorizzazione AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alle procedure per la realizzazione di farmaci cellulari destinati a contrastare i patogeni fungini (i principali responsabili delle complicanze dopo un trapianto), a partire dal prelievo di cellule dal paziente o dal donatore che vengono successivamente “addestrate” in laboratorio per contrastare le infezioni.<s> </s>

Responsabile del Progetto di Ricerca, che si svilupperà in due anni di lavoro, è la dottoressa Patrizia Comoli, dal 2016 direttore dell’Officina di Produzione Cell Factory, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Operativamente, il Progetto verrà svolto presso l’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica della Fondazione Soleterre (direttore Dott. Marco Zecca), attraverso uno studio clinico che prevede di arruolare una ventina di piccoli pazienti oncologici provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa di solidarietà, che Fondazione Just Italia ha denominato “Pronti al tuo fianco” per sottolineare la volontà di realizzare rapidamente i farmaci cellulari e di essere costantemente vicini ai bambini, è stata selezionata come ogni anno attraverso un metodo di “scelta condivisa” sostenuta da un rigoroso supporto scientifico. Tutte le candidature ricevute tramite il bando nazionale (disponibile sul sito della Fondazione nel periodo ottobre-novembre 2019) sono state valutate, in base a criteri di potenziale impatto, con il supporto di AIRIcerca, l’Associazione dei ricercatori italiani nel mondo che mette a disposizione di Fondazione Just le proprie competenze e un metodo di lavoro riconducibile alle migliori esperienze internazionali.

Dalla rosa dei migliori Progetti sono stati selezionati 3 Finalisti, scelta effettuata dal CDA della Fondazione supportato dal Comitato di Gestione (costituito da rappresentanti della forza vendita e dei dipendenti). È seguita, infine, la votazione da parte della Forza vendita Just, votazione che si è tenuta nel corso delle assemblee di formazione e che ha riconfermato la fiducia di migliaia di persone nei ricercatori che seguiranno il lavoro.

Al Progetto andrà lo stanziamento di 300mila euro messo a disposizione da Fondazione Just Italia, importo ottenuto con una raccolta fondi, attraverso una specifica operazione di Cause Related Marketing (vendita di uno speciale Miniset Benefico contenente prodotti per il benessere di tutta

la famiglia). Per ogni Miniset sarà devoluto l’importo di 1,50 Euro alla raccolta fondi ricordando

comunque che, a prescindere dall’esito, l’importo totale sarà coperto dall’Azienda, a testimonianza dell’ impegno a “mantenere le promesse”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Salvatori, Presidente di Fondazione Just Italia, che ha così commentato: “Le terapie a base di farmaci cellulari rappresentano una delle frontiere più avanzate della oncologia e della medicina moderna; siamo orgogliosi di aiutare la ricerca a compiere un ulteriore passo per salvare la vita di tanti bambini colpiti da tumore e di contribuire a un Progetto davvero unico: creare la prima Banca di farmaci cellulari in Italia”.

Ugualmente fiducioso il commento della dottoressa Patrizia Comoli del San Matteo di Pavia: “Grazie al contributo della Fondazione Just sarà possibile realizzare in tempi brevi questo ambizioso progetto e rendere disponibili le terapie ai piccoli in attesa. Il riconoscimento ottenuto ci sprona a continuare nell’impegno quotidiano e rendere ancora più concrete le speranze di cura”.

Per il Dott. Damiano Rizzi, psico-oncologo presso il San Matteo e Presidente di Fondazione Soleterre, il sostegno di Fondazione Just Italia rappresenta non solo “un riconoscimento all’impegno e al lavoro fatto dalla Onlus sia in Italia che in altri paesi, ma testimonia una condivisione di obiettivi e dà uno stimolo formidabile per andare avanti e ridare speranze e futuro a tanti bambini malati e alle loro famiglie”.

Con il Miniset benefico e l’avvio della raccolta fondi 2020 il progetto “PRONTI AL TUO FIANCO” inizia il suo percorso solidale incentrato, come sempre, sulla relazione tra i 25.000 incaricati alle vendite di Just Italia e le migliaia di consumatori che ogni giorno entrano in relazione con Just Italia e i suoi prodotti e prendono così parte a questa grande iniziativa di solidarietà.

********************************************************************************

Fondazione Just Italia nasce nel 2008 su iniziativa di Just Italia S.p.A. per gestire con professionalità e trasparenza le attività di solidarietà dell’Azienda.

“Ci prendiamo cura delle persone, insieme”: questa è la missione che Fondazione persegue da sempre, sostenendo i progetti delle Organizzazioni non profit e mettendole in contatto con ricercatori e operatori sociali, incaricati alla vendita diretta e clienti di Just Italia, affinché questa grande rete di relazioni contribuisca a realizzare interventi efficaci.

Scopri e segui le iniziative della Fondazione e iscriviti alla newsletter su www.fondazionejustitalia.org .

Fondazione Soleterre è nata nel 2002 a Opera (MI), dal 2010 interviene con programmi internazionali per l’oncologia pediatrica in diversi paesi (Ucraina, Uganda, Marocco, Costa d’Avorio, Italia). Attiva soprattutto in ambito sanitario, promuove iniziative nell’area delle cure mediche e della ricerca, degli scambi formativi fra medici locali ed eccellenze europee; diagnosi precoci; accoglienza in case-famiglia per bambini con patologie oncologiche; sostegno psico-sociale e ludico-didattico, networking fra strutture oncologiche, genitori, volontari; azioni di

sensibilizzazione sui diritti dei bambini malati. Dal 2012 collabora con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia – Reparto di Oncoematologia Pediatrica: uno dei principali Centri in Italia per la diagnosi e la cura di leucemie, linfomi e tumori solidi del bambino, con specifica esperienza nei trapianti di cellule staminali – 60 bambini e adolescenti presi in carico ogni anno – 50 trapianti di cellule staminali ogni anno – 1800 trapianti di cellule staminali ad oggi. L’Unità operativa complessa di Oncoematologia pediatrica della Fondazione è diretta dal Dott. Marco Zecca.

Officina di Produzione Cell Factory – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia – direttore Dott.ssa Patrizia Comoli. Nata nel 1997 con la missione di sviluppare terapie cellulari innovative per la cura di patologie oncoematologiche, patologie internistiche ad alta complessità, e per medicina riparativa, la Cell Factory di Pavia ha contribuito a dimostrare l’efficacia della terapia cellulare nel controllo dei linfomi virus-associati post-trapianto e dei tumori solidi virus-associati, ed è tra i gruppi leader in ambito internazionale per la terapia cellulare delle infezioni virali e delle leucemie pediatriche.