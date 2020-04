COO’EE E VIP VAL VENOSTA: DAL PARADISO DELLE MELE ARRIVANO I PRODOTTI STAGIONALI

Il concept, che definisce la Val Venosta come un luogo paradisiaco dove coltivare mele buone, naturali e di altissima qualità, accompagna l’azienda in un’ottica globale di comunicazione che rimarca con forza il suo posizionamento e lo diffonde anche oltre Italia. Un posizionamento che si rifà ai valori che guidano l’azienda in questa nuova fase di comunicazione: la provenienza geografica, il microclima ideale, la passione dei produttori e l’agricoltura sostenibile.

A questi si aggiungeranno i prodotti stagionali: fragole, ciliegie e cavolfiore, che rappresenteranno la produzione di VIP Val Venosta. I prodotti stagionali diventeranno presto i protagonisti di una nuova campagna multi soggetto, all’interno del Paradiso delle Mele, che anche attraverso altri prodotti punterà a comunicare la genuinità e la naturalezza delle coltivazioni VIP Val Venosta.

Nel Trentesimo della sua attività, Coo’ee si prepara quest’anno a celebrare un traguardo storico attraverso nuovi progetti, collaborazioni ed eventi che pongano il focus esclusivamente sull’approccio creativo che caratterizza da sempre l’agenzia.