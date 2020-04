Coronavirus La Fondazione Arena propone l’iniziativa #iorinuncioalbiglietto

In questo momento di profonda depressione anche Fondazione Arena lanciando l’hastag #iorinuncioalrimborso, iniziativa attraverso la quale gli spettatori hanno l’opportunità di rinunciare al rimborso dei biglietti o delle quote di abbonamento dando così un sostegno concreto al teatro, messo fortemente in crisi dalla situazione attuale. Sembra siano già molti gli abbonati e gli spettatori del Filarmonico che hanno scelto di non presentare domanda di rimborso dimostrando così grande attenzione per contribuire, nel suo piccolo, alla causa areniana. In ogni caso, in linea con quanto stabilito dal decreto Cura Italia, i biglietti degli spettacoli cancellati a partire dall’8 marzo sono sostituiti da un voucher della durata di un anno dalla data del rilascio, valido per uno spettacolo al Filarmonico durante la prossima stagione invernale.



Filippo Avesani