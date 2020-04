UNA PETIZIONE PER FAR RIPARTIRE IL VENETO. FIRMALA ANCHE TU!

Per questo riteniamo che non si possa fermare il popolo veneto, in altra pagaina abbiamo presentato una iniziativa del comune di Caldiero che ha riaperto il mercatino settimanale all'aperto. Date le premesse e visto che come veneti siamo stati in grado di gestirci nonostante tutto allora firmaino la petizione che chiede una maggior apertura senza se e senza ma del Veneto e delle sue realtà produttive.

VI invitiamo a cliccare sul link petizione Veneto aperto e far sentire che siamo in grado responsabilmente di gestirci. Lo slogan state in casa non ha senso, ha senso invece dire attenti al contagio, rispettiamo le distanze e mettiamo le mascherine usando i DPI e disinfettando il più possibile con particolare attenzione a mani e bocca e viso.