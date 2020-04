INIZIATIVA IN TEMPI DI COVID19: VALDO SPUMANTI PIANTA 100 ALBERI

DOPO IL SUCCESSO DEL 2019 CONTINUA L’INIZIATIVA DI VALDO A FAVORE DELL’AMBIENTE.

ACQUISTANDO UNA BOTTIGLIA DI VALDO PROSECCO BIO, SI ADOTTA UN ALBERO E SI PUO’ VINCERE UN MONOPATTINO ELETTRICO.



Aprile 2020 – La salvaguardia dell’ambiente è diventata un’urgenza a cui Valdo Spumanti intende dedicare diverse iniziative. Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, Valdo propone a tutti gli amanti del buon vivere e delle eccellenze italiane, di partecipare all’iniziativa “Operazione Natura” in collaborazione con Treedom.net.



Valdo Prosecco Bio DOC è una delle espressioni concrete di questo impegno per una viticoltura sostenibile, protagonista dell’iniziativa ”Operazione Natura”, uno spumante biologico Brut, prodotto solo con uve Glera a coltivazione biologica certificata, un prosecco total green anche nei materiali del packaging, tutti certificati FSC, ovvero realizzati con materie prime provenienti solo da foreste gestite in maniera responsabile.



Dal 4 Maggio al 27 Settembre 2020, acquistando al supermercato una bottiglia di Valdo Bio e registrandosi al sito www.valdo.com/operazionenatura si potrà adottare uno dei 100 alberi da frutto che Valdo si è impegnata a piantumare con Treedom.net, dargli un nome e ricevere aggiornamenti costanti sulla sua crescita e sulla sua evoluzione. Tutti i partecipanti al concorso saranno protagonisti dell’iniziativa e riceveranno un attestato in qualità di sostenitori; inoltre, ogni mese verrà estratto un fortunato vincitore che riceverà in regalo un monopattino elettrico

Nilox DOC URBAN, ideale per rapidi spostamenti a impatto zero grazie ai suoi 25 km di autonomia. Valdo metterà in palio cinque monopattini, uno al mese, per l’intera durata del concorso. Da sempre Valdo ha a cuore la natura e ha messo in atto molteplici azioni per una viticoltura che rispetti e salvaguardi l’uomo e l’ambiente.