Corona virus: Le case bruciano e a Roma rilasciano interviste.

Purtroppo sono deluso dall'andamento delle iniziative del Governo e dei suoi sostenitori. Sono tutti presi a pararsi ilfondoschiena per future probabili denunce e intanto nei media radio televisivi impazza il volemose ben, ora vi spiego io, vedrete che ce la faremo, ed altre amenità. Certo non moriremo tutti, molti si però. Certo non diventeremo tutti poveri, ma moltissimi si. E quando saremo tutti poveri faremo sciopero e chiederemo il pane all'Olanda , o all'Ungheria. A forza di dare dati la confusione è massima. Chi produce il pane, chi sta alle casse, che tiene paerto l'attività indispensabile, non sciopera, lavora e rischia. Ancheloro tengono famiglia come i medici. Invece nelle principali reti televisive sembra un rosario di preghiere per il mistero doloroso che ci ha colpito, intanto il popolo chiuso in casa, blandito chiacchera davnti alla tv, i bambini piangono e distruggono casa, e... tutto va bene. La classe politica dominante, riduce le libertà costituzionali, e rilascia interviste. Oddio c'è il virus, tutto viene giustificato. Si siamo nel pieno della pandemia ma basta promesse, occorre fare. E' l'occasione per smontare le strutture parassitarie burocratiche che in teoria difendono tutti , ma i morti continuano. Lo Stato"must go on", il cittadino singolo no: questa è la sintesi della ragion di Stato. Cari politici, è dura governare di questi tempi e gli errori si possono fare e si possono anche scusare. E possiamo anche pensare ad uno scudo penale, ma invece che dare degli eroi a chi fa il suo sacrosanto lavoro, come diceva il buon Grillo, i nostri servitori dovrebbero impegnarsi molto di più e con idee innovative e azioi immdiate. Invece la ragion di Stato prevale e le liturgie politiche restano tutte. E poi, basta andare in Tv col viso contrito , tanto un morto in più o in meno fa parte gioco, un'impresa in più o in meno che chiude è sopportabile, purchè non sia la mia. Quando non ti toccano da vicino, i dati snocciolati con serietà earia triste, sono solo un numerino, sono solo famiglie a cui dare un sussidio e poca dignità. Chiediamo soldi per contributi volontari, ma chi le gestisce questi soldi, sempre quelli che ci governano cosi' male.? E le idee..... scusate se non ce ne sono.Con fatica dopo vari DPCM e DPR mancano soldi e idee. Non ci vorrà molto alle decine di dotti funzionari ministeriali a scrivere qualche legge. Io, in un'ora, scrivo tanti DPCM e DPR e leggi, ordinarie o costituzionali, che cambio il Paese, e poi il Parlamento se sbaglio le migliorerà, ma intanto do tranquillità e sicurezza che c'è uno che ci prova in un momento mai visto prima. O forse è meglio che anch'io mi metta a rilasciare interviste?