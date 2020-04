Il “Corona”, d’oggi, ci fa pensare alla “Spagnola” di ieri, che, con la prima guerra mondiale, allora in atto, ha tormentato il mondo.

Conosciamo bene, purtroppo, il Corona virus e le sue gravi conseguenze, sugli uomini e sull’economia, ma, non possiamo prevedere, se e come ce la caveremo. Rimane la speranza di poter liberarcene e di crearci la forza, per ricostruire rapidamente il perduto. Un’epidemia sì devastante, quale è Corona virus, si ebbe nei lontani anni 1918 (era in corso anche il virus della prima guerra mondiale) -1919. Quella pandemia colpiva i polmoni, come il Corona, fu denominata, in modo volutamente scorretto, “Spagnola”, creava, in Italia, circa 600.000 morti, cifra, che fu superata, negli Stati Uniti, mentre, nel globo, si ritiene, si ebbero dai 25 ai 50 milioni di vittime, tenuto conto che, in quei tempi, la raccolta di dati e i mezzi di comunicazione, specie in Asia e in altre zone del globo, non erano certo quelli d’oggi. La “Spagnola” non ebbe origine in Spagna, ma fu denominata così, perché unici a parlarne liberamente erano i quotidiani spagnoli, mentre, per motivi di censura, non trattavano il tema i giornali dell’Europa, in guerra. Una modesta premessa, questa, in quanto, di seguito, proponiamo un testo, molto interessante, per il suo reale contenuto storico, che, presenta il breve arco di vita di Ottavia, giovane innamorata di un certo Bèpo – il fidanzato, impegnato al fronte – la quale muore, appunto di “Spagnola”, così, come molto facilmente si muore, oggi, di quell’invisibile Corona, che non perdona. Il testo: “La Ottavia ne l’ovale de piera. Ècola, la Ottavia: l’è la prima che me vien incontro: i oci malinconici, ma fondi come el spèjo de on lagheto, propio quei de na dona zóena de età. On viseto da l’ovale quasi parfeto, incastrà ne la piera, in mezo a sfumadure grise. Quando vao al me paese, no manco mai de nare al canposanto, ne la parte vecia, dove ghè i me cari. Dopo on segno de crose, me ìnvio nel vialeto fodrà de silenzio; solo qualche oseleto desturba la calma, insieme a i me passi che i scrìzola su i sasseti bianchi par tera. L’è on percorso lento, fato de rechie e de ocè longhe su le tonbe. Carezzo la Ottavia co i oci... Me nono, so fradel, chela foto lì el l’avéa ricavà da una da nuìzza. I ricordava spesso de quando la fameja l’era emigrà in Mèrica nel 1893. Iè stè là dies’ani; po’ el reciamo de le so raise l’è stà pi forte che mai; spaentè da i stenti e da la vita de miseria che ghera anca là, iè tornè de olta co du buteleti de manco, fiói de so sorela Marieta: uno la l’avéa perso nel viajo de andata e i ghe l’avéa butà in mare; chel’altro, morto nel viajo de ritorno, la se l’à tegnùo tacà a la teta come se ’l fusse vivo, cussì la ga avù la trista sodisfazion de poder sepelirlo, na ’olta tocà tera. La Ottavia: na butela decisa e caparbia, co la voja de far strada ne la vita. La voléa deventar maestra e, a scola da le Canossiane de Legnago, l’à inparà anca a ricamare e a farse la dota. Po’ l’à tacà a laorare da uficiale postale, adeta al telegrafo in te on paese vizin. Co le so cotolone longhe fin a i pié, la partéa in bicicleta a la matina bonora e la tornava a la sera. E intanto la sognava... La ghe faséa l’amor a Bepo Tognella da quando l’avéa conpìo sedes’ani, ma quando è scopià la guera del ’15, el so ben l’è cognesto partire. “Sono al fronte sul Col di Nava...” el scrivéa, “ma ti porto sempre nel mio cuore”... Da prinzipio, el ghe scrivéa de spesso, po’ pian pian le missive le s’à fate pi ciare. La Ottavia la se intristiva senpre de più, anca parché, par el so laoro, ghe passava tra le mane tante cartoline postali in franchigia de altri soldà, ma par ela, par tanto che la stesse atenta, no ghera mai gnente. Ormai se era nel ’18 e la Ottavia la continuava la so vita grama, laorando pi de prima, in sostituzion de gente che mancava dal servizio par malatìa. Tuto a on trato, na sera la torna a casa, la mola la bicicleta in modo brusco sul sélese, la se cava i mudandoni par la mossa e la core sù in càmara sua... Ormai l’era sete giorni che l’era serà sù; la febre no la le molava mai. El dotor, dopo ’verla visità, l’à butà con rabia el capelo par tera; cussì i parenti i à capìo: chela tosse stizosa, tuto chel sudor, i era i segni de la so malatìa. Nel delirio, la Ottavia – nella foto – la mandava via tuti: “’Ndè via” la diséa, “son indrìo a parlare con Bepo”! El 4 de novenbre, propio quando sonava le canpane de la Vittoria, sul sélese de casa ghera i cotarói co ’l baldachin e el prete indrìo portarghe el Santissimo a la moribonda. L’è spirà el 13 de novenbre. La gente diséa che la Ottavia, pi che de “spagnola” l’era morta par la “passion del moroso”. In casa vecia, ne la camareta dedrìo, è restà ancora el baule de la so dota e l’onbrelin bianco che la s’avéa ricamà co le so stesse mane. Sul comò de nogara, in sala, ghè ancora el segno de brusà, par el sigaro che ’l dotor, da la rabia, el s’avéa desmentegà tacà”… Un racconto interessante, che introduce il Lettore in un romantico tempo che fu. Tempo, reso terribile, tuttavia, per soldati e famiglie, dall’allora guerra europea, in corso, e, dalla realtà, quasi, più funerea del conflitto, creata dalla “Spagnola”, e, quindi, non certo, non meno apportatrice di vittime, di quante non ne crei il virus d’oggi. Ottavia ha lasciato i suoi cari, la terra, le sue speranze, per le quali viveva. Non è stato l’amore a toglierle la vita, ma la “Spagnola”, senza pietà. Così, come infierisce su di noi il Corona…, contro il quale, con ogni sacrificio ed ogni mezzo, dobbiamo vincere la battaglia. Ma, ci si permetta un’ulteriore importante considerazione: il testo riportato è stato redatto, nel dialetto locale… Lavoro importante, quindi, che contribuisce, non solo a fare conoscere tale dialetto, ma, anche a dare allo stesso continuità, nel tempo, quale madrelingua d’un lontano passato e viva, ancora, oggi.

Pierantonio Braggio