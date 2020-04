COO’EE FIRMA LA NUOVA CAMPAGNA FILA: «VAI SUL SICURO CON FILA»

Dal 1943, Fila opera nel settore della pulizia delle superfici con soluzioni innovative e prodotti efficaci. La gestione familiare e allo stesso tempo manageriale dell’azienda ha permesso a Fila di raggiungere l’eccellenza mondiale nei sistemi per la protezione e la manutenzione delle superfici, affermandosi come un gruppo internazionale con grandi valori.

La necessità di Fila di presentare due nuovi prodotti per l'igienizzazione delle superfici ha incontrato la risposta di Coo’ee in una campagna di comunicazione rivolta al consumer. Il concept ruota attorno al concetto di protezione da sporco, germi e batteri, grazie all’efficacia dei nuovi detergenti igienizzanti Rapidsan e Sanifast. L’headline a supporto «Vai sul sicuro con FILA» aggancia il visual e chiude la comunicazione con una body copy informativa. La fase iniziale della pianificazione media prevede l’uscita su stampa nazionale e sul web attraverso una campagna digital.

Nel 30esimo della sua attività, Coo’ee si prepara quest’anno a celebrare un traguardo storico attraverso nuovi progetti, collaborazioni ed eventi che pongano il focus esclusivamente sull’approccio creativo che caratterizza da sempre l’agenzia.