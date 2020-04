Svizzera: successo della moneta d’argento, da 20 Franchi, «Roger Federer».

L’interesse mondiale e la risonanza mediatica, per la moneta d’argento «Roger Federer», sono stati straordinari e, finora, unici nella storia di Swissmint. Lo dimostrano le seguenti cifre: nel giro di pochi giorni, dall’inizio della prevendita, il negozio online della Zecca, ha registrato quasi 13 milioni di accessi e, da dicembre 2019, Swissmint ha ricevuto ben 6000 e-mails al riguardo. In poco tempo, le 70.000 monete d’argento, dedicate al celebre tennista, si erano esaurite. La prevendita di 33.000 monete si è svolta esclusivamente, tramite il negozio Swissmint online. Alla data d’emissione, il 23 gennaio 2020, le rimanenti 37.000 monete potevano essere acquistate, sia online, sia con il modulo di ordinazione, allegato alla nostra rivista «Testa o croce». Una quantità limitata di monete «Roger Federer» era disponibile anche, presso le fiere numismatiche di Berlino e Basilea, tenutesi nel febbraio 2020. Nel segnalare che, a causa della carenza di personale, non è stato possibile offrire un servizio d’evasione delle ordinazioni, per telefono o per posta elettronica, Swissmint ringrazia il pubblico, per il grande interesse dimostrato. Da notare che, da dicembre 2019, a metà febbraio 2020, Swissmint ha effettuato in tutto il mondo circa 24 000 invii, di monete «Roger Federer». Tutti i pacchi, le relative lettere di vettura e le ricevute per l’assicurazione sul trasporto, sono stati predisposti manualmente, dal personale disponibile, ossia, da 20 collaboratori. Attualmente, tuttavia, Swissmint NON può evadere ordinazioni di prodotti numismatici, da consegnare al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Questo perché, al momento, la spedizione non è garantita. La Posta Svizzera, infatti, non accetta lettere e pacchi internazionali, destinati a molti Paesi. Nei Paesi, in cui la spedizione sarebbe ancora possibile, la consegna avviene senza firma di ricevuta, pertanto Swissmint NON può, fino a nuovo avviso, effettuare spedizioni all’estero, né accettare ordinazioni, provenienti dall’estero. Da sapere: Swissmint ha pure coniato una moneta d’oro 900/1000 «Roger Federer», da 50 franchi nella qualità ‘fondo specchio’. Pierantonio Braggio