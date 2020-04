Le nuove ordinanze del Presidente della Regione Veneto, per la lotta al Corona virus.

Segnala, il Comune di Verona, nella sua Newsletter del 15,4.20, quanto alla normativa regionale veneta, per la lotta al Coronavirus, che, con l'ordinanza regionale no. 40 del 13 aprile scorso, sono confermate e, comunque, adottate le seguenti misure (principali provvedimenti): – negli spostamenti, all’esterno della proprietà privata, devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo, per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel, o altra soluzione igienizzante; – le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento, determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute, come nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato, in ogni caso, il distanziamento sociale di metri due; – l’attività motoria è individuale e deve svolgersi, in prossimità della propria abitazione, purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno due metri, da ogni altra persona; – è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari, nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; – la vendita al dettaglio di vestiti, per bambini e neonati, nonché, l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi, esclusivamente dedicati alla vendita di tali prodotti, ed è consentita, in due giorni alla settimana, esclusi, comunque, i festivi e prefestivi. Sono efficaci gli ulteriori provvedimenti, contenuti nell'ordinanza del Sindaco di Verona, del 14 aprile . Il rispetto di tale normativa, giustamente sempre più affinata, se, da un lato, è senso civico, dall’altro, significa salute di se stessi e dei concittadini, che ci stanno d’intorno.