La Lega spiega perchè non ha votato i corona bond

Borchia (Lega): "Strumento tossico e preludio a ulteriori cessioni di sovranità"



Verona, 17 apr – "I coronabond sono strumenti inadeguati alla risoluzione della crisi e pericolosi per il futuro del Paese". Paolo Borchia, eurodeputato della Lega, esprime un giudizio categorico sulla possibilità di fare ricorso elle emissioni di titoli europei.

"In Europa manca la volontà di mutualizzare il debito da parte dei governi del Nord; inoltre, con i coronabond, i btp diventerebbero strumenti subordinati, meno appetibili, mentre i tassi di interesse e lo spread aumenterebbero inesorabilmente. Senza dimenticare che in Italia, Paese caratterizzato storicamente da una forte componente di risparmio privato, gli effetti sarebbero ancora più negativi. La soluzione sarebbe rappresentata da un ruolo più attivo della BCE, un ruolo da prestatore di ultima istanza per acquisti di btp".

"Parlando con sindaci ed imprenditori – conclude Borchia – si percepisce una grossa insoddisfazione verso il Governo. Il voto espresso a Bruxelles si riferisce ad una risoluzione non legislativa e il fatto di cercare di confondere le idee agli Italiani dimostra chiaramente che Pd e M5S stanno perdendo il controllo del Paese, giorno dopo giorno".