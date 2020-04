Umani a casa ed orsi per le strade di casa.

Tempi di corona virus gli animali si appropriamo del territorio. Le immagini girate di notte pare siano relative all'alto Garda, forse zona Nago, tra Malcesine e Torbole, noi non abbiamo notizie migliori, magari qualcuno pratico della zona riesce a ricoscere i posti. Certo che una bestia selvaggia è un pericolo per tutti, in particolare un orso che nei film o nelle riserve sarà anche simpatico, ma trovarselo di fronte....