SipariOnline, nuova iniziativa del Teatro Ristori

Per riempire il vuoto creato da questa lontananza improvvisa e frustrante, i dirigenti della compagine musicale veronese hanno pensato di riproporre alcune delle esecuzioni della stagione 2019/2020, per stare vicini al proprio pubblico e invitare nuovi volti all’avvicinamento alla realtà. “SipariOnline”, lanciata a Pasqua, è una rassegna di podcast, che settimanalmente alterneranno compositori ed ensemble differenti. Il primo appuntamento è stato in occasione della Santa Pasqua, con la Sinfonia n.5 in do minore op.67 di Beethoven, interpretata dalla Bundejugendorchester, che si esibì lo scorso 18 gennaio sotto la direzione di Lothar Zagrosek in occasione dell’anniversario del 250° dalla nascita del grande compositore tedesco.



Filippo Avesani