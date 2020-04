SAMO INDUSTRIES: PRONTI A RIPARTIRE

Stiamo mantenendo il contatto costante con tutta la nostra rete, dai rivenditori agli agenti e con il

nostro mercato, e - come da decreto del 10 Aprile - abbiamo fatto ripartire le spedizioni dei nostri

prodotti sia in Italia e sia all’estero dove (specialmente in alcuni paesi) la filiera della produzione, i

punti vendita e i cantieri edili non hanno subito il blocco che al momento vige ancora nel nostro

paese.

La nostre fabbriche sono iper-sicure, rispettano tutti i protocolli previsti dalle norme vigenti e, non

appena sarà possibile, saremo al completo, coscienti sempre del fatto che sarà necessaria la

massima attenzione per la salvaguardia della salute di tutti.

Ci aspettano dei cambiamenti profondi, che riguarderanno tutte le attività e tutti i settori che ci

rendono orgogliosi del Made in Italy; ma ripartiremo più consapevoli, più attenti e motivati, facendo

tesoro di quelle opportunità che stanno nascendo, soprattutto grazie al digitale, per reagire alle

difficoltà.”

Denis Venturato

Presidente Samo Industries