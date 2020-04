Aggiornamento al 16/4/relativo al COrona VIrus o COFID 19 nel nostro territorio

ecco il bollettino serale del 16/4

Sono 3051 le persone attualmente positive nella provincia di Verona.



Fonte Regione Veneto ore 18.00.



Sono 30 i casi in piu rispetto questa mattina



Il bilancio dei morti, residenti nella Provincia di Verona, sale a 277.

4 i decessi che si sono registrati nelle ultime 15 ore.



I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 520

452 in reparto

68 in terapia intensiva



In totale, nella Provincia di Verona, sono 1839 le persone in isolamento domiciliare.



Le persone attualmente positive in Veneto sono 10791 1355 ricoveri in reparto, 200 pazienti in terapia intensiva.



In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 1019 le persone decedute.

Ecco il bollettino della mattina16/4

Sono 46 i casi totali in più rispetto a ieri sera. Fonte Regione Veneto delle ore 10.00.

Il bilancio dei morti, residenti nella Provincia di Verona, sale a 273. 6 i decessi che si sono nelle ultime ore.

I ricoverati, in tutto il territorio veronese, sono 530

462 in reparto 68 in terapia intensiva

In totale, nella Provincia di Verona, sono 1839 le persone in isolamento domiciliare. Le persone attualmente positive in Veneto sono 10879;

1388 in reparto, 209 terapia intensiva

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 981 le persone decedute

Buona sera ecco il bollettino serale non buono.

Sono 3100 le persone attualmente positive al in tutta la provincia di Verona.

35 i casi in più rispetto a questa mattina. Fonte Regione Veneto nel report delle ore 18

Il bilancio dei morti, nella Provincia di Verona, sale a 267;6 i decessi che si sono registrati nelle ultime 15ore.

I ricoverati in tutto il territorio veronese, sono 530 462 reparto 68 in terapia intensiva 15 Borgo Roma, 25 Borgo Trento, 6 Legnago, 8 Negrar, 10 Villafranca 4 Peschiera.

I dimessi veronesi ad ora sono 481 In totale, nella Provincia di Verona, sono 1871 le persone in isolamento domiciliare. Intanto sono saliti a 14884 i casi totali in Veneto 1403 ricoveri in reparto 214 terapia intensiva.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 959 le persone decedute e 1867 i dimessi in Veneto.