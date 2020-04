Così ti risano l'economia col corona virus, ma gli esperti di politica economica italiana cosa dicono?

I dati prospettici parlano chiaro, grande recessione. Poi forse sarà la più grande di sempre al mondo, in Italia e nel Veneto, ma noi piace sapere come se ne uscirà. In Italia, potremmo farcela solo se impellenti, improrogabili improcrastinabili riforme strutturali verranno attuate. Sono queste parole che negli ultimi anni stiamo ripetendo e forse ora si potrà fare qualcosa. Sull'onda dei 20.000 morti, che non sono interessati dalla cassa integrazione, dalla privacy , dalle aste al ribasso dalla corruzione, dall'evasione speriamo che ora il Parlamento, non il Governo che firma decreti amminsitrativi come fossimo una dittatura, possa mettere mano ad una o due cosette minimali che non costano niente ma daranno grande slancio alla voglia di intraprendere.Ad esempio senllire le procedure per le aste sotto i 500mila euro, dando potere ai sindaci esecutivo e controllo ai consiglieri comunali. Per esempio introducendo il segreto bancario a tutela del rispamio, una volta che i soldi sono in banca sono a posto e non si va a vedere come e perchè, ci sono e basta. Prima si , poi no. Consentire a chi vuole costruire un fabbricato civile o industriale di fare assumendosi la responsabilità di rispettare le regole senza aspettare autorizzazioni o permessi e quando vorrà vendere o affittare o comunque utilizzare il bene vedere se ha rispettato le regole se no via da una multa alla confisca. Occorre tutelare il lavoratore se vuole o crede di accettare un lavoro garantendogli un minimo di salario e liberalizzare i contratti all'interno di uno schema di tutela dei suoi diritti fisso per tutti, togliendo di mezzo in questa fase i sindacati che devono occuparsi di lavoro e fatti strettamente connessi, lasciando ad altri istituti. Stabilire che è lo Stato che deve provare di aver assolto ai suoi doveri di base di Giustizia, di Sicurezza interna ed esterna. Non scaricare ai cittadini l'onere della prova, se lo Stato è inadempiente il cittadino è indenne da ogni colpa, prima lo Stato adempie prima il cittadino si adegua. Ovviamente non vale il dolo.Potrei continuare con centiania di proposte che non costano nulla ma danno sicurezza.